Guinguette de Noël

Place Saint Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Centre Social La Haüt vous invite à sa Guinguette de Noël pour fêter dans la joie et la convivialité la fin de l’année. L’après-midi est à destination des enfants et des familles avec un troc de jouets de 14h à 16h et des ateliers de 15h à 18h.

Sera suivi un concert Buen Rollito (rythme espagnols et latinos) à 18h30 et d’un DJ Set avec Peter Summer de 21h jusqu’au bout de la nuit (23h30). Food Trucks salé et sucré sur places dès 18h et buvettes avec boissons fraîches et chaudes. .

Place Saint Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93

English : Guinguette de Noël

German : Guinguette de Noël

Italiano :

Espanol : Guinguette de Noël

L’événement Guinguette de Noël Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn