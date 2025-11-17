Guinguette de Noël rue basse Puzieux
Guinguette de Noël rue basse Puzieux samedi 13 décembre 2025.
Guinguette de Noël
rue basse devant le local technique Puzieux Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
La magie de Noël s’invite à Puzieux… et une soirée unique se prépare !
Lâché de lampions, guinguette, musique live, restauration, vin chaud et bien d’autres vous attendent.Tout public
rue basse devant le local technique Puzieux 57590 Moselle Grand Est
English :
The magic of Christmas is coming to Puzieux? and a unique evening is in store!
Lantern release, guinguette, live music, food, mulled wine and much more await you.
German :
Der Weihnachtszauber hält Einzug in Puzieux? und ein einzigartiger Abend steht bevor!
Lampionabwurf, Guinguette, Live-Musik, Essen und Trinken, Glühwein und vieles mehr erwarten Sie.
Italiano :
La magia del Natale arriva a Puzieux e vi aspetta una serata unica!
Vi aspettano una cerimonia di accensione delle lanterne, una guinguette , musica dal vivo, cibo, vin brulé e molto altro ancora.
Espanol :
La magia de la Navidad llega a Puzieux… ¡y le espera una velada única!
Le esperan una ceremonia de iluminación con farolillos, una guinguette , música en directo, comida, vino caliente y mucho más.
