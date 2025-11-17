Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Guinguette de Noël rue basse Puzieux samedi 13 décembre 2025.

rue basse devant le local technique Puzieux Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-13

2025-12-13

La magie de Noël s’invite à Puzieux… et une soirée unique se prépare !
Lâché de lampions, guinguette, musique live, restauration, vin chaud et bien d’autres vous attendent.Tout public
rue basse devant le local technique Puzieux 57590 Moselle Grand Est  

English :

The magic of Christmas is coming to Puzieux? and a unique evening is in store!
Lantern release, guinguette, live music, food, mulled wine and much more await you.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Puzieux? und ein einzigartiger Abend steht bevor!
Lampionabwurf, Guinguette, Live-Musik, Essen und Trinken, Glühwein und vieles mehr erwarten Sie.

Italiano :

La magia del Natale arriva a Puzieux e vi aspetta una serata unica!
Vi aspettano una cerimonia di accensione delle lanterne, una guinguette , musica dal vivo, cibo, vin brulé e molto altro ancora.

Espanol :

La magia de la Navidad llega a Puzieux… ¡y le espera una velada única!
Le esperan una ceremonia de iluminación con farolillos, una guinguette , música en directo, comida, vino caliente y mucho más.

