Guinguette de Noël rue basse Puzieux

Guinguette de Noël

rue basse devant le local technique Puzieux Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La magie de Noël s’invite à Puzieux… et une soirée unique se prépare !

Lâché de lampions, guinguette, musique live, restauration, vin chaud et bien d’autres vous attendent.Tout public

57590 Moselle Grand Est

English :

The magic of Christmas is coming to Puzieux? and a unique evening is in store!

Lantern release, guinguette, live music, food, mulled wine and much more await you.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Puzieux? und ein einzigartiger Abend steht bevor!

Lampionabwurf, Guinguette, Live-Musik, Essen und Trinken, Glühwein und vieles mehr erwarten Sie.

Italiano :

La magia del Natale arriva a Puzieux e vi aspetta una serata unica!

Vi aspettano una cerimonia di accensione delle lanterne, una guinguette , musica dal vivo, cibo, vin brulé e molto altro ancora.

Espanol :

La magia de la Navidad llega a Puzieux… ¡y le espera una velada única!

Le esperan una ceremonia de iluminación con farolillos, una guinguette , música en directo, comida, vino caliente y mucho más.

L’événement Guinguette de Noël Puzieux a été mis à jour le 2025-11-13 par OT DU PAYS SAULNOIS