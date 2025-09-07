Guinguette de rentrée #2 Kiosque/boulodrome avenue des Méliettes Chantepie

entrée libre

concerts gratuits de musique bretonne, variété française et musiques du monde, devant l’étang

L’association Chantpi-Toucom et un collectif d’habitants du quartier des deux ruisseaux organise la 2e édition de cette guinguette de rentrée, qui aura lieu le dimanche 7 septembre 2025 à partir de 15h au boulodrome, devant l’étang, avenue des Méliettes.

A nouveau, plusieurs groupes se produiront, dans divers styles, tout au long de l’après-midi : musique bretonne, bluegrass, chanson française, musique du monde. Il y aura bien sûr une buvette, et des galettes-saucisse en fin d’après-midi.

chantpitoucom@gmail.com

Kiosque/boulodrome avenue des Méliettes Chantepie