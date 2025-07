Guinguette des babins Animations tous les week-end ! Lieu dit les Babins BOUZILLE Orée d’Anjou

Lieu dit les Babins BOUZILLE Camping des Babins Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05 2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-29

Profitez de la saison d’été en découvrant les animations proposées par le camping des Babins de Bouzillé tout l’été!

Nouvelle programmation à la Guinguette des Babins !

Concerts, théâtre, cirque, spectacles… en bord de Loire.

Le camping devient scène locale tous les dimanches de l’été !

Autour de la guinguette les espaces se transforment, les publics se côtoient, les enfants sont rois !

Samedi 5 juillet Soirée DJ / Projection Documentaire

À partir de 18h

La soirée débutera par un apéro animé par DJ Krustofski (funk-jazz-rock) et se prolongera par la diffusion du documentaire 50 ans plus tard qui relate les bouleversements de la Loire, des Mauges et des paysages.

Dimanche 13 juillet Trip à l’hélium Artbigüe Cie

À partir de 16h. Goûter-apéro sur place

C’est l’histoire d’une femme, Françoise, qui vient de recevoir LA médaille du mérite au travail…

+ Atelier vélo La roue tourne Réparation / Entretien

Dimanche 20 juillet Ateliers expositions à partir de 16h / goûter apéro sur place

Fenris coutellerie exposition / vente / affûtage

Atelier La Piraterie sérigraphie artisanale / impressions sur place

Laura Dilé illustrations / carnets de voyage

Vincent Vega poésie

Dimanche 27 juillet Duo Vav à partir de 16h goûter / apéro sur place

Duo Vav musique et danse du monde.

Dimanche 3 août FfOnO à partir de 16h / goûter apéro sur place

FfOnO sieste électronic / installation visuelle

Dimanche 10 août Bosselles Nouvelles à partir de 16h

Bosselles nouvelles chansons BrésiLoiriennes

Dimanche 17 août Confidence Animale à partir de 16h / goûter apéro

Confidence Animale Cie d’art d’Art danse aérienne

Dimanche 24 août Théâtre d’impro Conte à partir de 16h / goûter apéro sur place

Assoc’Bolo théâtre d’improvisation Ancenis

Ogresse Cie Omi Sissi Sarah El Ouni / Récit solo Tout public, à partir de 7 ans, durée 45 min

Vendredi 29 août Soirée de clôture DJ set à partir de 19h / restauration sur place

Dj Oliver Arturo / Rotunda Breaks composer, sampler, turntables and vidéo

DJ Cornelius Électro Funk / Ancenis

Made in Meirax Duo électro jouant sur des machines analogiques.

Prix libre .

Lieu dit les Babins BOUZILLE Camping des Babins Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 24 33 58 contact@camping-babins.fr

English :

Make the most of the summer season by discovering the activities on offer at Les Babins campsite in Bouzillé all summer long!

German :

Genießen Sie die Sommersaison und entdecken Sie die Animationen, die auf dem Campingplatz Les Babins in Bouzillé den ganzen Sommer über angeboten werden!

Italiano :

Approfittate della stagione estiva per scoprire le attività proposte dal campeggio Les Babins a Bouzillé per tutta l’estate!

Espanol :

Aproveche al máximo la temporada estival y descubra las actividades que le propone el camping Les Babins de Bouzillé durante todo el verano

