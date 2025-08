Guinguette des commerçants Yvetot

Place des Belges Yvetot Seine-Maritime

Début : 2025-09-12 18:30:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

2025-09-12

Après une déception en juin due à la météo capricieuse, les commerçants d’Yvetot sont ravis de vous annoncer le retour de leur guinguette festive ! Au programme buvette et restauration, musique et ambiance conviviale, marché artisanal. Oui, vous avez bien vu la guinguette revient égayer votre rentrée en même temps que le marché nocturne. Une belle occasion de se retrouver en cœur de ville, de soutenir vos commerçants et de profiter d’une soirée estivale en famille ou entre amis. .

Place des Belges Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 97 17 16 yvetot.collectif@gmail.com

