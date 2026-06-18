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Guinguette des Enfants du coin Lapaillerie Braud-et-Saint-Louis

Guinguette des Enfants du coin Lapaillerie Braud-et-Saint-Louis

Guinguette des Enfants du coin Lapaillerie Braud-et-Saint-Louis vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Lapaillerie

Adresse : Domaine de la paillerie

Ville : 33820 Braud-et-Saint-Louis

Département : Gironde

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Braud-et-Saint-Louis

Guinguette des Enfants du coin

Lapaillerie Domaine de la paillerie Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

La Guinguette de la Paillerie organisée par l’association Les enfants du coin, arrive à Braud-et-Saint-Louis !
Cet été, rendez-vous tous les vendredis du 10 juillet au 21 août de 18h à minuit, pour partager de belles soirées conviviales en famille ou entre amis au Domaine de la Paillerie.
* Au programme
* Food trucks
* Buvette
* Concerts et animations musicales
* Danse
* Jeux pour enfants
* Ambiance guinguette au cœur de l’été
Nous avons hâte de vous retrouver pour faire vivre ce nouvel événement braudier dans une ambiance chaleureuse et festive !   .

Lapaillerie Domaine de la paillerie Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 96 03 65  lesenfantsducoin@gmail.com

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English : Guinguette des Enfants du coin

L’événement Guinguette des Enfants du coin Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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