Guinguette des Enfants du coin Lapaillerie Braud-et-Saint-Louis

Braud-et-Saint-Louis

Guinguette des Enfants du coin

Lapaillerie Domaine de la paillerie Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

La Guinguette de la Paillerie organisée par l’association Les enfants du coin, arrive à Braud-et-Saint-Louis !

Cet été, rendez-vous tous les vendredis du 10 juillet au 21 août de 18h à minuit, pour partager de belles soirées conviviales en famille ou entre amis au Domaine de la Paillerie.

* Au programme

* Food trucks

* Buvette

* Concerts et animations musicales

* Danse

* Jeux pour enfants

* Ambiance guinguette au cœur de l’été

Nous avons hâte de vous retrouver pour faire vivre ce nouvel événement braudier dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

Lapaillerie Domaine de la paillerie Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 96 03 65 lesenfantsducoin@gmail.com

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English : Guinguette des Enfants du coin

L’événement Guinguette des Enfants du coin Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde