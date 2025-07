GUINGUETTE DES NAILLOUSAINS ! Nailloux

GUINGUETTE DES NAILLOUSAINS ! Nailloux dimanche 13 juillet 2025.

GUINGUETTE DES NAILLOUSAINS !

PLACE DE L’ÉGLISE Nailloux Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-07-13 19:30:00

2025-07-13

Dimanche 13 juillet, profitez de la guinguette des naillousains !

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église à partir de 19h30.

Cocktails, vin & brasero seront à l’honneur avec un grand repas tous ensemble (sur réservation) :

Menu adulte 20 €

(vin non compris)

– Planche de charcuterie & pâté au piment d’Espelette

– Entrecôte de bœuf 300 gr sauce béarnaise avec pommes de terre mitraille, compotée d’oignons et champignons persillés

– Salade de fruit et mini macaron

– Café

Menu enfant 10€ ( de 10 ans)

– Planche de charcuterie & pâté au piment d’Espelette

– Tenders de poulets, frites

– salade de fruits et mini macaron

Après le repas, vous pourrez danser avec le DJ Pierro ! 20 .

PLACE DE L’ÉGLISE Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetesnailloux@gmail.com

English :

Sunday July 13, enjoy the guinguette des naillousains!

German :

Am Sonntag, den 13. Juli, genießen Sie das Guinguette der Naillousains!

Italiano :

Domenica 13 luglio, godetevi la guinguette des naillousains!

Espanol :

Domingo 13 de julio, ¡disfrute de la guinguette des naillousains!

