Guinguette des Vins de Visan place du chateau Visan

place du chateau 66 rue du château 84820 visan Visan Vaucluse

Début : Vendredi 2025-07-25 19:00:00

fin : 2025-07-25 00:00:00

2025-07-25

Dégustation des vins de visan 10€ =1 verres +4 jetons

entrée libre

ambiance musicale avec dj

restauration sur place avec food truck salé et sucré

place du chateau 66 rue du château 84820 visan Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 20 06 38 syndicatdesvigneronsdevisan@gmail.com

English :

Visan wine tasting 10? =1 glass +4 tokens

free admission

music with dj

on-site catering with sweet and savoury food truck

German :

Verkostung der Weine von Visan 10? =1 Glas +4 Chips

freier Eintritt

musikalische Unterhaltung mit DJ

verpflegung vor Ort mit süßen und salzigen Foodtrucks

Italiano :

Degustazione di vini Visan 10? =1 bicchiere +4 gettoni

ingresso libero

musica con dj

catering in loco con food truck dolci e salati

Espanol :

Degustación de vinos Visan 10? =1 copa +4 fichas

entrada gratuita

música con dj

catering in situ con camión de comida dulce y salada

L’événement Guinguette des Vins de Visan Visan a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes