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AGENDA · Tresserre

GUINGUETTE D’ÉTÉ À TRESSERRE Tresserre

mercredi 5 août 2026 · Tresserre

GUINGUETTE D’ÉTÉ À TRESSERRE Tresserre

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
66300 Tresserre
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Tresserre

GUINGUETTE D’ÉTÉ À TRESSERRE

Tresserre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 01:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Guinguette estivale à Tresserre le mercredi 5 août 2026, à partir de 19h, sur la place des Oliviers à Tresserre.
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Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 34 

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English :

Summer Open-Air Café in Tresserre on Wednesday, August 5, 2026, starting at 7:00 p.m., at Place des Oliviers in Tresserre.

L’événement GUINGUETTE D’ÉTÉ À TRESSERRE Tresserre a été mis à jour le 2026-07-28 par OTI ASPRES-THUIR