GUINGUETTE D’ÉTÉ À TRESSERRE Tresserre
mercredi 5 août 2026 · Tresserre
Informations pratiques
Tresserre
GUINGUETTE D’ÉTÉ À TRESSERRE
Tresserre Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 01:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Guinguette estivale à Tresserre le mercredi 5 août 2026, à partir de 19h, sur la place des Oliviers à Tresserre.
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Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 34
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English :
Summer Open-Air Café in Tresserre on Wednesday, August 5, 2026, starting at 7:00 p.m., at Place des Oliviers in Tresserre.
L’événement GUINGUETTE D’ÉTÉ À TRESSERRE Tresserre a été mis à jour le 2026-07-28 par OTI ASPRES-THUIR