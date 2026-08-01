Informations pratiques

Tresserre

GUINGUETTE D’ÉTÉ À TRESSERRE

Tresserre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 01:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Guinguette estivale à Tresserre le mercredi 5 août 2026, à partir de 19h, sur la place des Oliviers à Tresserre.

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Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 34

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English :

Summer Open-Air Café in Tresserre on Wednesday, August 5, 2026, starting at 7:00 p.m., at Place des Oliviers in Tresserre.

L’événement GUINGUETTE D’ÉTÉ À TRESSERRE Tresserre a été mis à jour le 2026-07-28 par OTI ASPRES-THUIR