Guinguette d’Hiver Bourges
Guinguette d’Hiver Bourges vendredi 19 décembre 2025.
Guinguette d’Hiver
Boulevard Lamarck Bourges Cher
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-19
Guinguette des Quais d’Auron revient cet hiver !
Dans une ambiance résolument festive, la Guinguette fait son retour avec quatre soirées 100 % Noël !
Au programme décorations scintillantes, DJ set, bières de Noël, vin chaud et jus de pomme chaud, sans oublier les incontournables sandwichs à la raclette, bretzels et gaufres.
Une recette parfaite pour plonger dans la magie des fêtes au bord de l’eau.
Entrée libre. .
Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire guinguette.bourges@gmail.com
English :
Guinguette des Quais d’Auron returns this winter!
