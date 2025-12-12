Guinguette d’Hiver Bourges

Guinguette d’Hiver

Boulevard Lamarck Bourges Cher

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-19

Guinguette des Quais d’Auron revient cet hiver !

Dans une ambiance résolument festive, la Guinguette fait son retour avec quatre soirées 100 % Noël !

Au programme décorations scintillantes, DJ set, bières de Noël, vin chaud et jus de pomme chaud, sans oublier les incontournables sandwichs à la raclette, bretzels et gaufres.

Une recette parfaite pour plonger dans la magie des fêtes au bord de l’eau.

Entrée libre. .

Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire guinguette.bourges@gmail.com

Guinguette des Quais d’Auron returns this winter!

