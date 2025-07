Guinguette du 13 juillet Taxat-Senat

Salle des Fêtes Taxat-Senat Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Lundi 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-14 14:30:00

2025-07-13

Guinguette du 13 juillet avec repas champêtre sur réservation suivi d’un feu d’artifice et d’un bal animé par Gil Orchestra

Salle des Fêtes Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 65 52 01

English :

July 13 Guinguette with country-style meal (reservation required), followed by fireworks and dancing by Gil Orchestra

German :

Guinguette am 13. Juli mit ländlichem Essen (Reservierung erforderlich), gefolgt von einem Feuerwerk und einem Ball, der von Gil Orchestra moderiert wird

Italiano :

Guinguette il 13 luglio con un pasto in stile country (su prenotazione) seguito da fuochi d’artificio e da una festa da ballo con l’orchestra Gil

Espanol :

Guinguette el 13 de julio con una comida campestre (previa reserva) seguida de fuegos artificiales y una fiesta bailable con la orquesta Gil

L’événement Guinguette du 13 juillet Taxat-Senat a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule