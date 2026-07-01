Informations pratiques

La Grande-Fosse

Guinguette du 14 Juillet

14 Le Centre La Grande-Fosse Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Grande Fosse Café organise une guinguette pour fêter le 14 juillet. Venez nous rejoindre sous le tilleul, place du village à La grande Fosse. Nous vous proposons un concert de musique celtique gratuit (chapeau à la fin du concert) avec le groupe néerlandais Windebroke, une buvette et une belle ambiance festive.

Venez nombreux pour partager un moment de convivialité villageoise.Tout public

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14 Le Centre La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est +33 6 89 09 17 92

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English :

Grande Fosse Café is hosting an open-air dance party to celebrate July 14. Come join us under the linden tree at the village square in La Grande Fosse. We’re offering a free Celtic music concert (donations welcome at the end of the concert) featuring the Dutch band Windebroke, a refreshment stand, and a wonderful festive atmosphere.

We hope to see many of you there to share in the warm, friendly village spirit.

L’événement Guinguette du 14 Juillet La Grande-Fosse a été mis à jour le 2026-06-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES