Gironde

Guinguette du Domaine de Merlet
Domaine de Merlet
140 Avenue de Cadaujac
Léognan
Gironde

26 juin 2025 19:00

Un air de fête souffle sur le Domaine de Merlet.

Vous êtes chaleureusement invités à venir le célébrer avec nous lors de notre soirée guinguette ! Venez en famille, entre amis, en amoureux… On sort les guirlandes, les tonneaux, les sourires et on trinque à l’été !

Un cadre bucolique, des lumières plein les yeux, et une atmosphère conviviale au milieu des vignes. Apportez votre bonne humeur (et votre appareil photo !), on s’occupe du reste. .

Domaine de Merlet 140 Avenue de Cadaujac

+33 6 82 85 31 40
domainedemerlet@gmail.com

