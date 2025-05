GUINGUETTE DU LEZ – Montpellier, 22 mai 2025 07:00, Montpellier.

En attendant le Festival, Agropol’Eat, le Club de Kayak 3MCK- UC et leurs partenaires vous convient à un nouvel évènement au bord de L’eau La Guinguette du Lez

De 17h à 23h, venez vous détendre au bord de l’eau, rencontrer du monde, en apprendre plus sur ce fleuve et son histoire. Au programme Kayak, Visites découverte, buvette, restauration et animations musicales!

Programme complet en ligne

Entrée gratuite sur inscription .

1076 Rue Jean-françois Breton

Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

In anticipation of the Festival, Agropol?Eat, the Kayak Club 3MCK- UC and their partners invite you to a new waterside event: La Guinguette du Lez

German :

In Erwartung des Festivals laden Agropol?Eat, der Kajakclub 3MCK- UC und ihre Partner Sie zu einem neuen Event am Wasser ein: La Guinguette du Lez

Italiano :

In vista del Festival, Agropol?Eat, il 3MCK- UC Kayak Club e i loro partner vi invitano a un nuovo evento in riva al mare: La Guinguette du Lez

Espanol :

En vísperas del Festival, Agropol?Eat, el 3MCK- UC Kayak Club y sus socios le invitan a un nuevo evento acuático: La Guinguette du Lez

