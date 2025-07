Guinguette du parc Trio Petite fleur Twinning Platz du Parc Beaupréau-en-Mauges

Guinguette du parc Trio Petite fleur Twinning Platz du Parc Beaupréau-en-Mauges dimanche 20 juillet 2025.

Guinguette du parc Trio Petite fleur

Twinning Platz du Parc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 16:30:00

fin : 2025-07-20 19:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Animations musicales tous les dimanches de l’été à la Guinguette du Parc de Beaupréau !

Si vous avez aimé la diversité musicale de la Guinguette du Parc, l’été dernier, réjouissez-vous cette scène musicale reviendra cet été pour animer vos dimanches après-midi dans un cadre ombragé et convivial !

La seconde saison se déroulera sur plusieurs dimanches.

Au programme, une diversité musicale allant de la chanson française en passant par la pop, le rock et la country-folk. L’entrée est libre grâce au partenariat entre l’association La Guinguette du Parc et la commune déléguée de Beaupréau. L’apport de chaises ou de sièges pliants est vivement recommandé.

Dimanche 20 juillet, découvrez Petite Fleur chanson française, reprise de jazz

Événement gratuit et tout public. .

Twinning Platz du Parc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 31 94 11

English :

Musical entertainment every Sunday in summer at the Guinguette du Parc de Beaupréau!

German :

Musikalische Unterhaltung an jedem Sonntag im Sommer in der Guinguette du Parc de Beaupréau!

Italiano :

Intrattenimento musicale tutte le domeniche d’estate alla Guinguette du Parc de Beaupréau!

Espanol :

Animación musical todos los domingos de verano en la Guinguette del Parque de Beaupréau

L’événement Guinguette du parc Trio Petite fleur Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-07-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges