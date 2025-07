GUINGUETTE DU TOUR DE FRANCE Revel

GUINGUETTE DU TOUR DE FRANCE Revel dimanche 20 juillet 2025.

GUINGUETTE DU TOUR DE FRANCE

RESTAURANT LE BILLOT DE MARIUS Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 11:00:00

fin : 2025-07-20 17:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Venez à la Guinguette à l’occasion du Tour de France !

Guinguette du Tour de France au restaurant « Le Billot de Marius » le dimanche 20 juillet 2025 de 11h à 17h / (À l’occasion du passage du Tour de France, la route passant devant le Billot de Marius sera fermée à la circulation de 12h à 17h) / Au pogramme, vue sur la course, burger & pizzas à emporter, buvette, terrasse, terrain de pétanque, musique & bonne ambiance. .

RESTAURANT LE BILLOT DE MARIUS Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 52 18 37

English :

Come to La Guinguette for the Tour de France!

German :

Kommen Sie anlässlich der Tour de France ins Guinguette!

Italiano :

Venite alla Guinguette per il Tour de France!

Espanol :

¡Venga a la Guinguette para el Tour de Francia!

L’événement GUINGUETTE DU TOUR DE FRANCE Revel a été mis à jour le 2025-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE