GUINGUETTE DU TOUR DE FRANCE RESTAURANT LE BILLOT DE LÉON Villefranche-de-Lauragais

GUINGUETTE DU TOUR DE FRANCE RESTAURANT LE BILLOT DE LÉON Villefranche-de-Lauragais dimanche 20 juillet 2025.

GUINGUETTE DU TOUR DE FRANCE

RESTAURANT LE BILLOT DE LÉON 8 Za, Bordé Blanche Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 11:00:00

fin : 2025-07-20 16:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Dimanche 20 juillet, le tour de France passe à Villefranche-de-Lauragais !

En cet honneur, le restaurant « le billot de Léon » vous propose de profiter de cet événement avec une guinguette.

Cous pourrez voir la course, il y aura une buvette, vous pourrez commander pizzas et burgers, avec de la musique et un terrain de pétanque pour patienter et profiter de la journée.

Infos pratiques :

Route fermée de 11h à 16h (plus d’infos sur le site de la mairie).

-Caravane publicitaire vers 13h27

-Passage des coureurs entre 15h22 et 15h27 .

RESTAURANT LE BILLOT DE LÉON 8 Za, Bordé Blanche Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 65 22 69

English :

Sunday, July 20, the Tour de France passes through Villefranche-de-Lauragais!

German :

Am Sonntag, den 20. Juli, kommt die Tour de France durch Villefranche-de-Lauragais!

Italiano :

Domenica 20 luglio, il Tour de France passa da Villefranche-de-Lauragais!

Espanol :

El domingo 20 de julio, el Tour de Francia pasará por Villefranche-de-Lauragais

L’événement GUINGUETTE DU TOUR DE FRANCE Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2025-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE