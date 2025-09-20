Guinguette Edition # 4 Ecole de Barfleur Barfleur

Guinguette Edition # 4 Ecole de Barfleur Barfleur samedi 20 septembre 2025.

Ecole de Barfleur 17 Rue Pierre Salley Barfleur Manche

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Plongez dans l’ambiance d’une fête de village dans la cour de l’école de Barfleur. Vous serez au cœur d’une guinguette dans laquelle vous pourrez danser, boire et manger. Entrée libre et gratuite. 2 Concerts à partir de 19h00. Restauration et buvette sur place.

Réservation des planches fortement conseillé, n’hésitez pas à nous contacter au 06.31.62.03.67. .

Ecole de Barfleur 17 Rue Pierre Salley Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 31 62 03 67 laura.rigault@hotmail.fr

