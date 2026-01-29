GUINGUETTE ELECTRO PRIVATE PARTY Montpellier

GUINGUETTE ELECTRO PRIVATE PARTY

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Pour cette édition on se retrouve au marché du lez à Montpellier, plus précisément aux vedettes, pour une soirée plus qu’exceptionnelle !

Tu veux faire la fête avec tes artistes préférés en petit comité ? Alors cette édition est faite pour toi !

Au programme

House Music all night long

Décoration by Guinguette Electro

Possibilité de se restaurer sur place

Bar à prix attractif

Terrain de pétanque à disposition

Sound and light system immersif

Amour

Bienveillance

Partage

Aux platines vous pourrez retrouver une line up inédite avec

Greg HERMA, que vous avez adoré lors de la WE 2.0 (nous aussi ),

MOREZAN, est-ce qu’on a vraiment encore besoin de vous le présenter ? Vous savez déjà de quoi il est capable !

JIMIX el patrón qui est plus que chaud pour vous ambiancer, et ce sera aussi son anniversaire ! On le fête ensemble ?

CLARA qui sera là aussi pour vous passer ses meilleures pépites.

Niko Diego, que vous allez pouvoir écouter durant le warm up ! C’est une petite révélation pour nous, alors faites le décoller !

ÉVÈNEMENT À CAPACITÉ TRÈS LIMITÉE

De 19h à 1h .

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this edition, we’ll be at the Lez market in Montpellier, more precisely at Les vedettes, for a more than exceptional evening!

Want to party with your favorite artists in a small group? Then this is the edition for you!

