Guinguette électronique Brasserie Cheval L’Atelier Toul
Guinguette électronique Brasserie Cheval
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
La Brasserie Cheval passe en mode dancefloor ! Oh yeah !
Kontakt Crew débarque avec des mix entre disco, hip-hop, house et techno
Aux platines 432Hz_lab, jp214, Dino & Toxic !
Bières artisanales (& softs) brassées sur place, hot dog et ambiance conviviale au rendez-vous.
Entrée libre & ouverte à tousTout public
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com
English :
Brasserie Cheval goes dancefloor! Oh yeah!
Kontakt Crew arrives with a mix of disco, hip-hop, house and techno
On the decks: 432Hz_lab, jp214, Dino & Toxic!
Craft beers (& softs) brewed on site, hot dogs and a friendly atmosphere.
Admission free & open to all
German :
Die Brasserie Cheval schaltet in den Dancefloor-Modus! Oh yeah!
Kontakt Crew kommt mit Mixen zwischen Disco, Hip-Hop, House und Techno
An den Plattentellern: 432Hz_lab, jp214, Dino & Toxic!
Vor Ort gebrautes Craft Beer (& Softs), Hot Dogs und eine gesellige Atmosphäre stehen auf dem Programm.
Eintritt frei & offen für alle
Italiano :
La Brasserie Cheval entra in modalità dancefloor! Oh sì!
La Kontakt Crew è qui con un mix di disco, hip-hop, house e techno
In pista: 432Hz_lab, jp214, Dino & Toxic!
Birre artigianali (e analcoliche) prodotte in loco, hot dog e un’atmosfera amichevole.
Ingresso libero e aperto a tutti
Espanol :
¡Brasserie Cheval se pone en modo pista de baile! ¡Ah, sí!
Kontakt Crew está aquí con una mezcla de disco, hip-hop, house y techno
¡En los platos: 432Hz_lab, jp214, Dino & Toxic!
Cervezas artesanales (y softs) elaboradas in situ, perritos calientes y un ambiente agradable.
Entrada gratuita y abierta a todos
L’événement Guinguette électronique Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2025-10-21 par MT TERRES TOULOISES