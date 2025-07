Guinguette en fête à Verdun ! Le Chalet Verdun

Guinguette en fête à Verdun ! Le Chalet Verdun vendredi 1 août 2025.

Guinguette en fête à Verdun !

Le Chalet 1 Avenue du Général Mangin Verdun

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-01 18:00:00

La première guinguette du Chalet du Parc débarque à Verdun !

Rendez-vous vendredi 27 juin, de 18h à minuit, pour une soirée conviviale et pleine d’entrain !

Au programme l’ambiance chaleureuse d’un orchestre live avec Patricia Croblois et ses musiciens, une buvette bien garnie, un barbecue savoureux… et surtout, une bonne dose de bonne humeur !

Entrée gratuite Inscription vivement conseillée par mail ou téléphone.

Alors, prêts à jouer le jeu et à danser sous les lampions ?Tout public

Le Chalet 1 Avenue du Général Mangin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 24 52 62 44 ninelaetitia@gmail.com

English :

The Chalet du Parc’s first guinguette is coming to Verdun!

Join us on Friday, June 27, from 6pm to midnight, for a fun-filled evening!

On the program: the warm ambience of a live orchestra with Patricia Croblois and her musicians, a well-stocked refreshment bar, a tasty barbecue? and above all, a good dose of good humor!

Free admission ? Please register by e-mail or telephone.

So, are you ready to play the game and dance under the lanterns?

German :

Das erste Guinguette des Chalet du Parc landet in Verdun!

Wir treffen uns am Freitag, den 27. Juni, von 18 Uhr bis Mitternacht, um einen geselligen und schwungvollen Abend zu erleben!

Auf dem Programm stehen eine Live-Band mit Patricia Croblois und ihren Musikern, ein gut gefüllter Imbissstand, ein leckerer Grill und vor allem eine große Portion gute Laune!

Der Eintritt ist frei ? Anmeldung per E-Mail oder Telefon wird dringend empfohlen.

Sind Sie bereit, das Spiel mitzuspielen und unter den Laternen zu tanzen?

Italiano :

La prima guinguette dello Chalet du Parc arriva a Verdun!

Unitevi a noi venerdì 27 giugno, dalle 18.00 alle 24.00, per una serata all’insegna del divertimento e delle emozioni!

In programma: la calda atmosfera di una band dal vivo con Patricia Croblois e i suoi musicisti, un’area ristoro ben fornita, una gustosa grigliata e, soprattutto, una buona dose di buon umore!

Ingresso libero? Vi consigliamo vivamente di iscrivervi per e-mail o per telefono.

Allora, siete pronti a giocare e a ballare sotto le lanterne?

Espanol :

La primera guinguette del Chalet du Parc llega a Verdún

Únase a nosotros el viernes 27 de junio, de 18:00 a 24:00, para disfrutar de una noche de diversión y emoción

En el programa: el cálido ambiente de una banda en directo con Patricia Croblois y sus músicos, un bar bien surtido de refrescos, una sabrosa barbacoa… y, sobre todo, ¡una buena dosis de buen humor!

¿La entrada es gratuita? Le recomendamos encarecidamente que se inscriba por correo electrónico o por teléfono.

¿Listo para jugar y bailar bajo los farolillos?

