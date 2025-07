Guinguette éphémère avec Art’zimut and co Sousceyrac-en-Quercy

Guinguette éphémère avec Art’zimut and co Sousceyrac-en-Quercy dimanche 17 août 2025.

Guinguette éphémère avec Art’zimut and co

D29 Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-17 18:30:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Une soirée haute en couleurs et au bord de l’eau pour exercer zygomatiques et cordes vocales ;)

18h30 Stéphanie Dellaroca concert de chansons poético sauvages (blues, folk, world)

20h repas avec la ferme super locale du Pilou, sur réservation

21h déambulation chaleureuse et dansante de Gloups, fanfare délirante (musiques des balkans et de la nouvelle orléans) 10 .

D29 Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie

English :

A colorful evening on the water to exercise the zygomatic and vocal chords ;)

German :

Ein farbenfroher Abend am Wasser, um Jochbein und Stimmbänder zu trainieren ;)

Italiano :

Una serata colorata sull’acqua per esercitare le corde zigomatiche e vocali ;)

Espanol :

Una colorida velada en el agua para ejercitar las cuerdas cigomáticas y vocales ;)

