Guinguette éphémère Vézelay

Guinguette éphémère

Place Borot Vézelay Yonne

Début : 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-31 23:00:00

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14

L’été est là et la Guinguette éphémère à Vézelay est de retour ! Le principe reste le même chaque jeudi soir, rendez-vous place Borot à Vézelay ! Il sera possible de s’y retrouver pour écouter de la musique, boire un verre et manger un bout… et danser si le cœur vous en dit ! 5 jeudis, 5 ambiances différentes ! .

Place Borot Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté e.vezeliens@gmail.com

