Guinguette estivale Espace jeunes Les Sorinières Les Sorinières jeudi 17 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-17 18:00 –

Gratuit : oui Gratuit En famille, Tout public

Profitez des guinguettes estivales et ambiancez-vous grâce aux animations et aux concerts proposés !Au programme ce 17 juillet, concert du groupe « Rock of Ages » et la fanfare « Blyat Brass Style ».Restauration assurée par la Junior Association et buvette par le café MiKdo.

Espace jeunes Les Sorinières Centre Les Sorinières 44840

02 40 05 73 30 http://www.ville-sorinieres.fr espacejeunes@ville-sorinieres.fr