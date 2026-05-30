Guinguette et concert Biscott’ blues Moulin de la Baysse Excideuil samedi 22 août 2026.

Excideuil

Guinguette et concert Biscott’ blues

Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.

Concert à 20h30 avec Kalyca (soul, pop, grouve) & DJ set Androma (melodic house).

La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.

Concert à 20h30 avec Kalyca (soul, pop, grouve) & DJ set Androma (melodic house). .

Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 95 40 66

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English : Guinguette et concert Biscott’ blues

La Guinguette %E0 Roulettes offers: high-quality local products—as organic as possible—simple, delicious, and affordable cuisine, and a friendly, festive atmosphere.

Concert at 8:30 p.m. featuring Kalyca (soul, pop, groove) & a DJ set by Androma (melodic house).

L’événement Guinguette et concert Biscott’ blues Excideuil a été mis à jour le 2026-06-19 par Isle-Auvézère