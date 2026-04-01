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Guinguette et concert Gabaston

Guinguette et concert Gabaston

Guinguette et concert Gabaston samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 64160 Gabaston

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-25T19:30:00

Fin : 2026-04-25T

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif réduit

Gabaston

Guinguette et concert

Salle des Fêtes Gabaston Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Concert avec TidyMess, grillades   .

Salle des Fêtes Gabaston 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 81 67 40 

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English : Guinguette et concert

L’événement Guinguette et concert Gabaston a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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