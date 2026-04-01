Guinguette et concert Gabaston
Guinguette et concert Gabaston samedi 25 avril 2026.
Gabaston
Guinguette et concert
Salle des Fêtes Gabaston Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert avec TidyMess, grillades .
Salle des Fêtes Gabaston 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 81 67 40
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English : Guinguette et concert
L’événement Guinguette et concert Gabaston a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran