UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lemmes

Guinguette et marché du terroir Lemmes

samedi 8 août 2026 · Lemmes

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
55220 Lemmes
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Lemmes

Guinguette et marché du terroir

Lemmes Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Guinguette et marché du terroir le 8 août à partir de 16h, à la salle des fêtes de Lemmes. Entrée gratuite
Présence de l’orchestre “Sensation” de Mickael Clément
Restauration sur place et jambon rôti à la brocheTout public
0  .

Lemmes 55220 Meuse Grand Est +33 6 22 86 07 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air dance and local farmers’ market on August 8 starting at 4:00 p.m. at the Lemmes community hall. Free admission
Featuring Mickael Clément’s “Sensation” band
Food available on site, including spit-roasted ham

L’événement Guinguette et marché du terroir Lemmes a été mis à jour le 2026-07-22 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE