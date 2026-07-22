Informations pratiques

Lemmes

Guinguette et marché du terroir

Lemmes Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Guinguette et marché du terroir le 8 août à partir de 16h, à la salle des fêtes de Lemmes. Entrée gratuite

Présence de l’orchestre “Sensation” de Mickael Clément

Restauration sur place et jambon rôti à la brocheTout public

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Lemmes 55220 Meuse Grand Est +33 6 22 86 07 99

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English :

Open-air dance and local farmers’ market on August 8 starting at 4:00 p.m. at the Lemmes community hall. Free admission

Featuring Mickael Clément’s “Sensation” band

Food available on site, including spit-roasted ham

L’événement Guinguette et marché du terroir Lemmes a été mis à jour le 2026-07-22 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE