Guinguette et marché du terroir Lemmes
samedi 8 août 2026 · Lemmes
Informations pratiques
Lemmes
Guinguette et marché du terroir
Lemmes Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Guinguette et marché du terroir le 8 août à partir de 16h, à la salle des fêtes de Lemmes. Entrée gratuite
Présence de l’orchestre “Sensation” de Mickael Clément
Restauration sur place et jambon rôti à la brocheTout public
0 .
Lemmes 55220 Meuse Grand Est +33 6 22 86 07 99
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English :
Open-air dance and local farmers’ market on August 8 starting at 4:00 p.m. at the Lemmes community hall. Free admission
Featuring Mickael Clément’s “Sensation” band
Food available on site, including spit-roasted ham
L’événement Guinguette et marché du terroir Lemmes a été mis à jour le 2026-07-22 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE