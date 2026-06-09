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GUINGUETTE ET RUN COLOR La Plaine

GUINGUETTE ET RUN COLOR La Plaine vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : parc de la Mairie

Ville : 49360 La Plaine

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Plaine

GUINGUETTE ET RUN COLOR

parc de la Mairie La Plaine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

Les festivités débuteront le vendredi soir avec une chaleureuse soirée guinguette. Au programme buvette, restauration sur place et ambiance musicale assurée par la Banda de Valanjou.

Le samedi, rendez-vous pour le départ du Run Color, un parcours festif et coloré à travers les rues du village. Après l’effort, place à la convivialité ! Retrouvez-vous en famille ou entre amis autour d’un verre ou d’un repas, avant de profiter d’une grande soirée en musique animée par Michel Mercury.   .

parc de la Mairie La Plaine 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire   runcolorlaplaine@gmail.com

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English :

L’événement GUINGUETTE ET RUN COLOR La Plaine a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Choletais

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