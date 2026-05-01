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Guinguette Ferme La Béthanie Ferme La Béthanie Saint-Morillon

Guinguette Ferme La Béthanie Ferme La Béthanie Saint-Morillon

Guinguette Ferme La Béthanie Ferme La Béthanie Saint-Morillon vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Ferme La Béthanie

Adresse : 181 Fournié-Ouest

Ville : 33650 Saint-Morillon

Département : Gironde

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Morillon

Guinguette Ferme La Béthanie

Ferme La Béthanie 181 Fournié-Ouest Saint-Morillon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Les vendredis guinguette !
Venez danser, boire, manger, jouer, rire, chanter avec nous à La Béthanie !

On vous attend donc le vendredi 22 mai à partir de 16h à la ferme.

Au programme
– Vente de légumes (et de plants s’il en reste)
– Buvette et petite restauration
– Concert de @ironictwist_bluesband
– Divers jeux pour petits et grands

On vous donne donc rendez-vous pour une soirée de folie !   .

Ferme La Béthanie 181 Fournié-Ouest Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 71 88 48  contact@labethanie.fr

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English : Guinguette Ferme La Béthanie

L’événement Guinguette Ferme La Béthanie Saint-Morillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Sud Bordeaux Tourisme

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