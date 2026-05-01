Guinguette Ferme La Béthanie Ferme La Béthanie Saint-Morillon

Saint-Morillon

Guinguette Ferme La Béthanie

Ferme La Béthanie 181 Fournié-Ouest Saint-Morillon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Les vendredis guinguette !

Venez danser, boire, manger, jouer, rire, chanter avec nous à La Béthanie !

On vous attend donc le vendredi 22 mai à partir de 16h à la ferme.

Au programme

– Vente de légumes (et de plants s’il en reste)

– Buvette et petite restauration

– Concert de @ironictwist_bluesband

– Divers jeux pour petits et grands

On vous donne donc rendez-vous pour une soirée de folie ! .

Ferme La Béthanie 181 Fournié-Ouest Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 71 88 48 contact@labethanie.fr

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English : Guinguette Ferme La Béthanie

L’événement Guinguette Ferme La Béthanie Saint-Morillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Sud Bordeaux Tourisme