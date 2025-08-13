GUINGUETTE FERMIÈRE Mende
Lozère
GUINGUETTE FERMIÈRE Place du Foirail Mende Lozère
Début : 2025-08-13
fin : 2025-08-13
2025-08-13
Les guinguettes fermières sont des soirée pique-nique en présence de producteurs locaux (crudités, charcuteries, viandes grillées, fromages, pains et gâteaux, bières et vins) avec des animations musicales pour toute la famille.
Composez vous -même votre menu, auprès des différents producteurs et dégustez-le sur place.
Guinguette ÉCO Responsable Amenez impérativement vos assiettes, vos couverts et vos verres composez votre menu auprès des producteurs et dégustez-le sur place.
Entrée libre.
Tarif selon les plats et les boissons choisis.
Organisées par la Ville de Mende. .
Place du Foirail
Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23
