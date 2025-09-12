GUINGUETTE FESTIVE et marché fermier Notre-Dame-des-Landes
GUINGUETTE FESTIVE et marché fermier Notre-Dame-des-Landes vendredi 12 septembre 2025.
GUINGUETTE FESTIVE et marché fermier
LA VACHE QUI RIT Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 16:00:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Guinguette festive et marché de producteurs
Guinguetts festive
Organisé dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres
3ème anniversaire du marché fermier de la Vache Rit, au lieu dit La Vache Rit Les Domaines, par l’association le Marché fermier de la Vache Rit.
Au programme de 16h à 19h, marché de producteurs et d’artisans, jeux en bois, bar, batucada de Héric, maquillage enfants et, à partir de 19h, concert et bal fest noz, bar et restauration. .
LA VACHE QUI RIT Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Festive guinguette and farmers’ market
German :
Festliche Guinguette und Bauernmarkt
Italiano :
Guinguette festive e mercato contadino
Espanol :
Guinguette festiva y mercado agrícola
L’événement GUINGUETTE FESTIVE et marché fermier Notre-Dame-des-Landes a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays Erdre Canal Forêt