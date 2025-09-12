GUINGUETTE FESTIVE et marché fermier Notre-Dame-des-Landes

GUINGUETTE FESTIVE et marché fermier Notre-Dame-des-Landes vendredi 12 septembre 2025.

GUINGUETTE FESTIVE et marché fermier

LA VACHE QUI RIT Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 16:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Guinguette festive et marché de producteurs

Guinguetts festive

Organisé dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres

3ème anniversaire du marché fermier de la Vache Rit, au lieu dit La Vache Rit Les Domaines, par l’association le Marché fermier de la Vache Rit.

Au programme de 16h à 19h, marché de producteurs et d’artisans, jeux en bois, bar, batucada de Héric, maquillage enfants et, à partir de 19h, concert et bal fest noz, bar et restauration. .

LA VACHE QUI RIT Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Festive guinguette and farmers’ market

German :

Festliche Guinguette und Bauernmarkt

Italiano :

Guinguette festive e mercato contadino

Espanol :

Guinguette festiva y mercado agrícola

L’événement GUINGUETTE FESTIVE et marché fermier Notre-Dame-des-Landes a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays Erdre Canal Forêt