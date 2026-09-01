Informations pratiques

Sauvagnon

Guinguette Festive

Fronton de Sauvagnon Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez partager un moment convivial avec Les Décaps’Hurleurs qui vont mettre l’ambiance comme jamais ! RESTAURATION Jean-Baptiste Darricau avec la Rôtisserie Bèra broche. BUVETTE Douma buvette pour trinquer ensemble. Animation musicale qui promet une soirée pleine de bonne humeur pour fêter la fin de l’été tous ensemble ! Venez nombreux, en famille ou entre amis ! .

Fronton de Sauvagnon Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine douma.amislh21@gmail.com

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English :

L’événement Guinguette Festive Sauvagnon a été mis à jour le 2026-08-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran