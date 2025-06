Guinguette Fête de la Musique à Péronville – Péronville 21 juin 2025 15:00

Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-06-21 15:00:00

2025-06-21

Une guinguette festive et musicale avec jeux, karaoké et scène ouverte !

À l’occasion de la Fête de la Musique, la salle des fêtes de Péronville accueille une guinguette dès 15h, ouverte à tous. Au programme karaoké, pétanque, jeux, petite restauration, buvette et scène ouverte pour les musiciens ou chanteurs amateurs. Venez jouer ou chanter, seul ou en groupe ! Pour monter sur scène, faites-vous connaître avant le 19 juin. Une belle journée festive pour partager musique, rires et bonne humeur en famille ou entre amis. .

25 Rue Germinal

Péronville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 20 48 04 53 laperonvilloise@outlook.fr

English :

A festive, musical guinguette with games, karaoke and an open stage!

German :

Ein festliches und musikalisches Guinguette mit Spielen, Karaoke und offener Bühne!

Italiano :

Una guinguette festosa e musicale con giochi, karaoke e palco aperto!

Espanol :

Una guinguette festiva y musical con juegos, karaoke y escenario abierto

