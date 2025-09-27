Guinguette Gannat

Guinguette Gannat samedi 27 septembre 2025.

Guinguette

Centre socioculturel Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Un après-midi de danse et de partage ! L’ambiance sera assurée par Patrick Fradin !

Centre socioculturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr

English :

An afternoon of dancing and sharing! Patrick Fradin will provide the ambiance!

German :

Ein Nachmittag voller Tanz und Austausch! Für die richtige Stimmung sorgt Patrick Fradin!

Italiano :

Un pomeriggio di danza e condivisione! L’atmosfera sarà curata da Patrick Fradin!

Espanol :

¡Una tarde de baile y convivencia! ¡La ambientación correrá a cargo de Patrick Fradin!

L’événement Guinguette Gannat a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule