Guinguette Gannat
Guinguette Gannat samedi 27 septembre 2025.
Guinguette
Centre socioculturel Gannat Allier
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27 19:00:00
2025-09-27
Un après-midi de danse et de partage ! L’ambiance sera assurée par Patrick Fradin !
Centre socioculturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr
English :
An afternoon of dancing and sharing! Patrick Fradin will provide the ambiance!
German :
Ein Nachmittag voller Tanz und Austausch! Für die richtige Stimmung sorgt Patrick Fradin!
Italiano :
Un pomeriggio di danza e condivisione! L’atmosfera sarà curata da Patrick Fradin!
Espanol :
¡Una tarde de baile y convivencia! ¡La ambientación correrá a cargo de Patrick Fradin!
L’événement Guinguette Gannat a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule