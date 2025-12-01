Guinguette gourmande

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

La Guinguette Gourmande réunit chaque année danseurs et amateurs de bonne cuisine dans une ambiance conviviale et chaleureuse, au son de l’accordéon de Guy Gougeon.

Au menu huitres, saumon, foie gras, escargots et champagne.

Tout public, accès libre. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Guinguette gourmande

German : Guinguette gourmande

Italiano :

Espanol :

L’événement Guinguette gourmande Champagnole a été mis à jour le 2025-11-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA