GUINGUETTE HIVERNALE Les Angles

GUINGUETTE HIVERNALE Les Angles jeudi 12 février 2026.

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-12 15:00:00
fin : 2026-02-12 20:00:00

2026-02-12

Des petits chalet de restauration et d’artisanat sont à votre disposition de 15h à 20h pour passer un petit moment de convivialité en famille ou entre amis. …
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie   lesanglesinfos@les-angles.com

English :

From 3pm to 8pm, you’ll be able to enjoy small food and craft cottages with family and friends. …

