GUINGUETTE HIVERNALE Les Angles jeudi 19 février 2026.
Les Angles Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-02-19 20:00:00
2026-02-19
Des petits chalet de restauration et d’artisanat sont à votre disposition de 15h à 20h pour passer un petit moment de convivialité en famille ou entre amis. …
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com
English :
From 3pm to 8pm, you’ll be able to enjoy small food and craft cottages with family and friends. …
