Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-08-01 18:00:00

fin : 2025-08-01 23:00:00

2025-08-01

– 18h ouverture de la guinguette

– 20h concert de HONKY TONKY TRIO, le groupe qui ressuscite le funk rock avec humour, distille une musique acérée,

sublimement incorrecte et débridée.

Ce trio déjanté est composé d’Anthony Mazeres (guitare, chant), Florian Oyhenart (batterie) et Bixente Junca (basse).

Branchés sur dix mille volts, les trois énergumènes sur vitaminés, nous injectent à chaque live, un vrai shoot d’énergie brute, nous contaminent instantanément avec des introductions foudroyantes, des breaks monstrueux, des riffs tranchants et des groove syncopés. Derrière leurs lunettes noires, sensualité bestiale et provocation hurlante de sueur, ils nous précipitent irrémédiablement vers l’exutoire ultime en nous garantissant une nuit blanche libératrice et salvatrice. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

