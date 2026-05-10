Haudiomont

Guinguette hors du temps

Haudiomont Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-24 2026-06-07 2026-06-21

Venez passer un moment convivial dans une ambiance vintage, festive et chaleureuse.

Musique, danse et bonne humeur au rendez-vous.

Guinguette tous les 15 jours au café brocante d’Haudiomont.

Entrée gratuite.

Adhésion annuelle obligatoire à l’association la Clef de solidarité.

Possibilité de se restaurer uniquement sur réservation au plus tard la veille.

Menu Guinguette 15 €

Menu Croque-monsieur 10 €Tout public

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Haudiomont 55160 Meuse Grand Est +33 7 80 25 20 62

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English :

Come and spend a convivial moment in a vintage, festive and warm atmosphere.

Music, dancing and a good time.

Guinguette every 15 days at the café brocante in Haudiomont.

Free admission.

Compulsory annual membership of the Clef de solidarité association.

Catering by reservation only, at the latest the day before.

Guinguette menu: 15 ?

Croque-monsieur menu: 10 ?

L’événement Guinguette hors du temps Haudiomont a été mis à jour le 2026-05-07 par MEUSE ATTRACTIVITE