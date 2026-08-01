UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lépanges-sur-Vologne

GUINGUETTE itinérante Terrain de foot Lépanges-sur-Vologne

vendredi 28 août 2026 · Terrain de foot · Lépanges-sur-Vologne

GUINGUETTE itinérante Terrain de foot Lépanges-sur-Vologne

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Terrain de foot
Adresse
Rue du Stade
Ville
88600 Lépanges-sur-Vologne
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Lépanges-sur-Vologne

GUINGUETTE itinérante

Terrain de foot Rue du Stade Lépanges-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Guinguette itinérante avec animation accordéon, DJ ou chanteur blues-country à partir de 18h00 au terrain de foot.Tout public
0  .

Terrain de foot Rue du Stade Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 6 70 07 47 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traveling open-air café with accordion music, a DJ, or a blues-country singer starting at 6:00 p.m. at the soccer field.

L’événement GUINGUETTE itinérante Lépanges-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES