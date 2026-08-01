GUINGUETTE itinérante Terrain de foot Lépanges-sur-Vologne

Informations pratiques

Lépanges-sur-Vologne

GUINGUETTE itinérante

Terrain de foot Rue du Stade Lépanges-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Guinguette itinérante avec animation accordéon, DJ ou chanteur blues-country à partir de 18h00 au terrain de foot.Tout public

0 .

Terrain de foot Rue du Stade Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 6 70 07 47 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traveling open-air café with accordion music, a DJ, or a blues-country singer starting at 6:00 p.m. at the soccer field.

L’événement GUINGUETTE itinérante Lépanges-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES