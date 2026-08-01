GUINGUETTE itinérante Terrain de foot Lépanges-sur-Vologne
vendredi 28 août 2026 · Terrain de foot · Lépanges-sur-Vologne
Informations pratiques
Lépanges-sur-Vologne
GUINGUETTE itinérante
Terrain de foot Rue du Stade Lépanges-sur-Vologne Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Guinguette itinérante avec animation accordéon, DJ ou chanteur blues-country à partir de 18h00 au terrain de foot.Tout public
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Terrain de foot Rue du Stade Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 6 70 07 47 68
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English :
Traveling open-air café with accordion music, a DJ, or a blues-country singer starting at 6:00 p.m. at the soccer field.
L’événement GUINGUETTE itinérante Lépanges-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES