Guinguette Kermesse Ecole Barfleur
Guinguette Kermesse Ecole Barfleur samedi 27 juin 2026.
Barfleur
Guinguette Kermesse
Ecole 17 Rue Pierre Salley Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-28 02:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Pour notre toute dernière Kermesse, nous la faisons comme notre Guinguette. Ambiance fête de village, concert à 20h00. Sur place restauration, buvette, musique et jeux. Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous. .
Ecole 17 Rue Pierre Salley Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 31 62 03 67 laura.rigault@hotmail.fr
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English : Guinguette Kermesse
L’événement Guinguette Kermesse Barfleur a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cotentin Le Val de Saire
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