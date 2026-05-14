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Guinguette Kermesse Ecole Barfleur

Guinguette Kermesse Ecole Barfleur

Guinguette Kermesse Ecole Barfleur samedi 27 juin 2026.

Lieu : Ecole

Adresse : 17 Rue Pierre Salley

Ville : 50760 Barfleur

Département : Manche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Barfleur

Guinguette Kermesse

Ecole 17 Rue Pierre Salley Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-28 02:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Pour notre toute dernière Kermesse, nous la faisons comme notre Guinguette. Ambiance fête de village, concert à 20h00. Sur place restauration, buvette, musique et jeux. Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous.   .

Ecole 17 Rue Pierre Salley Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 31 62 03 67  laura.rigault@hotmail.fr

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English : Guinguette Kermesse

L’événement Guinguette Kermesse Barfleur a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cotentin Le Val de Saire

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