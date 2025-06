Guinguette La Joyeuse concert du trio Lo’jo La Bastide-Clairence 11 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Atlantiques

Guinguette La Joyeuse concert du trio Lo'jo
La Bastide-Clairence
Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-11 21:00:00

2025-07-11

Incarné par les voix de Nadia et Yamina Nid el Mourid et de Denis Péan, Lo’Jo tricote une histoire musicale de plus de 30 ans. Chanson et musiques du monde s’y embrassent sous un ciel de rêve et de poésie. .

Pont de port

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org

