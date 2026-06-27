Sommelonne

Guinguette la Quinzaine

Sommelonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-25 2026-08-22 2026-09-26

La Quinzaine La guinguette itinérante qui fait vibrer la Meuse !

En été, la Meuse s’anime au rythme de La Quinzaine, une guinguette itinérante qui transforme places et villages en véritables lieux de fête et de convivialité.

Pensée comme un rendez-vous populaire et chaleureux, La Quinzaine installe son décor rétro et coloré au fil des communes meusiennes. Chaque étape est l’occasion de redécouvrir l’esprit guinguette guirlandes lumineuses, bonne humeur, musique et rencontres autour d’un verre ou d’une assiette locale.

Concerts, bals, et animations pour petits et grands rythment la programmation. La Quinzaine met en avant des artistes locaux et régionaux, tout en créant des moments de partage accessibles à tous, que l’on vienne danser, se détendre ou simplement profiter de l’ambiance.

En sillonnant la Meuse, la guinguette itinérante contribue à faire vivre les communes et à valoriser les savoir-faire locaux. Producteurs, associations et bénévoles s’associent à l’événement pour offrir un instant authentique et festif, à l’image du territoire.

La Quinzaine, c’est la fête qui vient à vous alors rendez-vous dans votre village ou dans la commune voisine pour célébrer l’été en musique et en bonne compagnie !

(5 dates par été qui vous sont dévoilées au fur à mesure)

Conseils venez en avance pour prendre vos tickets boissons et planches à déguster (+ crêpes, + frites).Tout public

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Sommelonne 55170 Meuse Grand Est

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English :

La Quinzaine? The roving guinguette that’s bringing the Meuse to life!

In summer, the Meuse region comes alive to the rhythm of La Quinzaine, a traveling guinguette that transforms squares and villages into veritable places of celebration and conviviality.

Conceived as a warm and popular event, La Quinzaine sets up its retro and colorful decor throughout the communes of the Meuse. Each stop is an opportunity to rediscover the spirit of the guinguette: garlands of lights, good spirits, music and encounters over a drink or a local dish.

Concerts, balls and entertainment for young and old punctuate the program. The Quinzaine showcases local and regional artists, while creating moments of sharing accessible to all, whether you come to dance, relax or simply enjoy the atmosphere.

By criss-crossing the Meuse, the touring guinguette contributes to the vitality of local communities and promotes local know-how. Producers, associations and volunteers join forces to offer an authentic and festive moment, in the image of the region.

La Quinzaine is a party that comes to you? so get together in your village or in a neighboring commune to celebrate summer with music and good company!

(5 dates per summer, to be announced as they become available)

Tip: come early to get your drink tickets and boards (+ crêpes, + frites).

L’événement Guinguette la Quinzaine Sommelonne a été mis à jour le 2026-06-26 par MEUSE ATTRACTIVITE