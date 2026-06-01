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GUINGUETTE Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze

GUINGUETTE Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze

GUINGUETTE Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze vendredi 28 août 2026.

Lieu : Rue du Roussillon

Adresse : LABOBINETTE

Ville : 31860 Labarthe-sur-Lèze

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Labarthe-sur-Lèze

GUINGUETTE

Rue du Roussillon LABOBINETTE Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-06-28 22:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Viens partager un moment convivial au jardin autour d’un quizz musical bingo lélé avec Arbas.
Restauration locale et de saison et buvette; Réservation conseillée! Animation musicale gratuite, entrée libre.
Restauration locale et de saison et buvette ;Réservation conseillée! Animation musicale gratuite, entrée libre.   .

Rue du Roussillon LABOBINETTE Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 7 81 09 61 98  labo.binette31@gmail.com

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English :

Join us in the garden for a musical quiz bingo with Arbas.
Local and seasonal catering and refreshments; reservations recommended! Free musical entertainment, free admission.

L’événement GUINGUETTE Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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