GUINGUETTE Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze
GUINGUETTE Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze vendredi 28 août 2026.
Labarthe-sur-Lèze
GUINGUETTE
Rue du Roussillon LABOBINETTE Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-06-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Viens partager un moment convivial au jardin autour d’un quizz musical bingo lélé avec Arbas.
Restauration locale et de saison et buvette; Réservation conseillée! Animation musicale gratuite, entrée libre.
Restauration locale et de saison et buvette ;Réservation conseillée! Animation musicale gratuite, entrée libre. .
Rue du Roussillon LABOBINETTE Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 7 81 09 61 98 labo.binette31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us in the garden for a musical quiz bingo with Arbas.
Local and seasonal catering and refreshments; reservations recommended! Free musical entertainment, free admission.
L’événement GUINGUETTE Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE