GUINGUETTE Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze

Labarthe-sur-Lèze

GUINGUETTE

Rue du Roussillon LABOBINETTE Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-06-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Viens partager un moment convivial au jardin autour d’un quizz musical bingo lélé avec Arbas.

Restauration locale et de saison et buvette; Réservation conseillée! Animation musicale gratuite, entrée libre.

Restauration locale et de saison et buvette ;Réservation conseillée! Animation musicale gratuite, entrée libre. .

Rue du Roussillon LABOBINETTE Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 7 81 09 61 98 labo.binette31@gmail.com

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English :

Join us in the garden for a musical quiz bingo with Arbas.

Local and seasonal catering and refreshments; reservations recommended! Free musical entertainment, free admission.

L’événement GUINGUETTE Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE