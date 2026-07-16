Informations pratiques

Chamesson

Guinguette l’âme du Caucase

3 Rue de la Pointerie Chamesson Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Guinguette L’ÂME du CAUCASE Evènement culinaire et culturel à la Guinguette du site industriel des forges la Pointerie sur le thème de L’âme du Caucase .

Guinguette en borde de Seine à la Pointerie de Chamesson Découverte de la culture de la région du Caucase, région centrée autour d’une chaine de montagne entre la mer Caspienne et la mer Noire et à la croisée de 3 empires (Perse, Russie, Turquie/Ottoman)

Spécialités culinaire Azerbeidjan, Georgie… Demonstration/initiation de la danse Lezginka du Daghestan, Ensemble musical ALILO musique de Géorgie, d’Arménie et d’ailleurs, Démonstration de danse du sabre Cosaque. .

3 Rue de la Pointerie Chamesson 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 65 47 06

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English : Guinguette l’âme du Caucase

L’événement Guinguette l’âme du Caucase Chamesson a été mis à jour le 2026-07-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)