GUINGUETTE Larra
vendredi 24 juillet 2026 · Larra
Informations pratiques
Larra
GUINGUETTE
DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
L’ACCA de Larra organise une guinguette au Domaine de Cavaillé avec DJ Set Jamo.
Au programme
Une buvette ;
De quoi se restaurer pour tenir jusqu’au bout de la nuit (salé et sucré) ;
De la musique pour tous les goûts (même celui de tonton qui réclame toujours les années 80 !) ;
Et une ambiance qui risque de faire trembler tout Larra !
Alors, ramenez vos amis et voisins, et surtout votre bonne humeur !
Et si vous venez nombreux, pensez à réserver votre table ! .
DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 acca.larra@gmail.com
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English :
The Larra ACCA is hosting an open-air dance party at the Domaine de Cavaill%E9 featuring a DJ set by Jamo.
L’événement GUINGUETTE Larra a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE