Informations pratiques

Larra

GUINGUETTE

DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’ACCA de Larra organise une guinguette au Domaine de Cavaillé avec DJ Set Jamo.

Au programme

Une buvette ;

De quoi se restaurer pour tenir jusqu’au bout de la nuit (salé et sucré) ;

De la musique pour tous les goûts (même celui de tonton qui réclame toujours les années 80 !) ;

Et une ambiance qui risque de faire trembler tout Larra !

Alors, ramenez vos amis et voisins, et surtout votre bonne humeur !

Et si vous venez nombreux, pensez à réserver votre table ! .

DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 acca.larra@gmail.com

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English :

The Larra ACCA is hosting an open-air dance party at the Domaine de Cavaill%E9 featuring a DJ set by Jamo.

L’événement GUINGUETTE Larra a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE