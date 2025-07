Guinguette Domaine de Merlet Léognan

Domaine de Merlet 140 Avenue de Cadaujac Léognan Gironde

Soirée sous les étoiles au Domaine

Quand le soleil décline et que les lumières s’allument entre les ceps, le domaine se transforme…

Nous vous invitons à une soirée magique, sous les étoiles, au cœur des vignes.

Au programme :

Dégustation de notre cocktail et de nos cuvées à la tombée du jour

Petite restauration gourmande planches à partager, produits locaux, gourmandises en dessert

Musique live pour faire vibrer la nuit

Guirlandes pour illuminer le vignoble

Ambiance douce et festive, les pieds dans l’herbe et la tête dans les étoiles

Apportez votre bonne humeur et laissez-vous porter par la magie d’une nuit d’été au domaine. .

Domaine de Merlet 140 Avenue de Cadaujac Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 85 31 40 domainedemerlet@gmail.com

