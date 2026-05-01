Les Touches

GUINGUETTE LES PIPELETTES CHÂTEAU GONFLABLE

Près du Mont Juillet Les Touches Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

La guinguette s’anime avec un château gonflable

Cette saison encore, les pieds presque dans l’herbe, un verre à la main et la musique en fond, retrouvez un programme bien rempli avec des concerts, des surprises, de la musique et bien sûr

– de quoi bien manger

– et beaucoup de bons moments à partager

Bref, le retour des longues soirées qui sentent bon l’été et les copains !

Préparez vos agendas, appelez la bande et venez faire la fête avec nous

Le 14 mai un château gonflable s’installe !

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Tout public .

Près du Mont Juillet Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 24 40 32 Restaurantlestouches@outlook.fr

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English :

The guinguette comes alive with a bouncy castle

L’événement GUINGUETTE LES PIPELETTES CHÂTEAU GONFLABLE Les Touches a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt