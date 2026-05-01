GUINGUETTE LES PIPELETTES CHÂTEAU GONFLABLE Les Touches
GUINGUETTE LES PIPELETTES CHÂTEAU GONFLABLE Les Touches jeudi 14 mai 2026.
Les Touches
GUINGUETTE LES PIPELETTES CHÂTEAU GONFLABLE
Près du Mont Juillet Les Touches Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
La guinguette s’anime avec un château gonflable
Cette saison encore, les pieds presque dans l’herbe, un verre à la main et la musique en fond, retrouvez un programme bien rempli avec des concerts, des surprises, de la musique et bien sûr
– de quoi bien manger
– et beaucoup de bons moments à partager
Bref, le retour des longues soirées qui sentent bon l’été et les copains !
Préparez vos agendas, appelez la bande et venez faire la fête avec nous
Le 14 mai un château gonflable s’installe !
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Tout public .
Près du Mont Juillet Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 24 40 32 Restaurantlestouches@outlook.fr
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English :
The guinguette comes alive with a bouncy castle
L’événement GUINGUETTE LES PIPELETTES CHÂTEAU GONFLABLE Les Touches a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt
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