Guinguette Longchamps-sur-Aire

Guinguette Longchamps-sur-Aire dimanche 20 juillet 2025.

Guinguette

Longchamps-sur-Aire Meuse

Gratuit

0

Gratuit

Début : Dimanche 2025-07-20 11:00:00

Dimanche 2025-07-20 11:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Guinguette à Longchamps-sur-Aire le 20 juillet à partir de 11h

Au menu Tartes Flambées

Animation par un DJ

Réservation au 06 80 60 20 43Tout public

0 .

Longchamps-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 80 60 20 43

English :

Guinguette at Longchamps-sur-Aire on July 20 from 11 a.m

On the menu: Tartes Flambées

DJ entertainment

Reservations: 06 80 60 20 43

German :

Guinguette in Longchamps-sur-Aire am 20. Juli ab 11 Uhr

Auf der Speisekarte: Flammkuchen

Unterhaltung durch einen DJ

Reservierung unter: 06 80 60 20 43

Italiano :

Guinguette a Longchamps-sur-Aire il 20 luglio dalle 11.00

Nel menu: Tartes Flambées

Intrattenimento con DJ

Prenotazioni: 06 80 60 20 43

Espanol :

Guinguette en Longchamps-sur-Aire el 20 de julio a partir de las 11.00 horas

En el menú: Tartes Flambées

Animación DJ

Reservas: 06 80 60 20 43

