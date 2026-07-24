Informations pratiques

Longèves

Guinguette

Parc de la Mairie Longèves Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Samedi 29 août 2026, l’association Temps Danse organise une guinguette au Parc de la Mairie !

Concert du groupe Cloudness (au style soul pop) et restauration sur place moules-frites, planches de fromage et charcuterie et buvette.

Entrée libre

.

Parc de la Mairie Longèves 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine tempsdanselongeves@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, August 29, 2026, the Temps Danse association is hosting an open-air dance party at Parc de la Mairie!

Featuring a concert by the band Cloudness (soul-pop style) and on-site food: mussels and fries, cheese and charcuterie platters, and a refreshment stand.

Free admission

L’événement Guinguette Longèves a été mis à jour le 2026-07-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin