Guinguette Longèves
samedi 29 août 2026 · Longèves
Informations pratiques
Longèves
Guinguette
Parc de la Mairie Longèves Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Samedi 29 août 2026, l’association Temps Danse organise une guinguette au Parc de la Mairie !
Concert du groupe Cloudness (au style soul pop) et restauration sur place moules-frites, planches de fromage et charcuterie et buvette.
Entrée libre
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Parc de la Mairie Longèves 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine tempsdanselongeves@gmail.com
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English :
On Saturday, August 29, 2026, the Temps Danse association is hosting an open-air dance party at Parc de la Mairie!
Featuring a concert by the band Cloudness (soul-pop style) and on-site food: mussels and fries, cheese and charcuterie platters, and a refreshment stand.
Free admission
L’événement Guinguette Longèves a été mis à jour le 2026-07-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin